В Егорьевске осудят воспитателя после самовольного ухода ребенка из детсада

В Егорьевске осудят воспитателя после самовольного ухода ребенка из детского сада. Дело рассмотрит городской суд Егорьевска, сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в конце ноября 2024 года. Женщина, работавшая воспитателем в детском саду, оставила без присмотра мальчика в возрасте двух лет. В результате ребенок без верхней одежды вышел из здания учреждения и через открытую калитку выбежал за территорию.

Ребенка обнаружили прохожие, которые обратились в правоохранительные органы.На сотрудницу детсада завели уголовное дело. Теперь 42-летнюю женщину ждет суд.