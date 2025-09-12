В Егорьевске возвели новостройку на улице Энгельса

В городском округе Егорьевск завершилось строительство нового жилого дома на улице Энгельса, ООО «ЖИЛСТРОЙ» уже выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе четыре этажа, он рассчитан на 39 квартир различной планировки — одно-, двух- и трехкомнатных. На придомовой территории оборудованы парковочные места, детские площадки и спортивная зона с уличными тренажерами. Вскоре рабочие проведут озеленение территории. Новоселами в том числе станут переселенцы из аварийного жилья, уточнили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.