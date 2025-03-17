В Егорьевске задержали москвича за мошенничество в отношении пенсионерки

В Егорьевске задержали курьера мошенников, которые пытались обмануть пожилую женщину. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Местной жительнице в возрасте 63 лет позвонил неизвестный, который представился сотрудником кредитной организации. Аферист предложил пенсионерке положить сбережения под процент. Женщина ответила, что у нее нет денег. Тогда злоумышленник предложил продать квартиру и положить на счет вырученную сумму.

После телефонного разговора пенсионерка обратилась к своему риелтору. Специалист понял, что женщину пытаются обмануть мошенники, и посоветовал ей обратиться в полицию.

Дальнейшие действия происходили под контролем полицейских. В результате в момент передачи муляжа денег был задержан житель Москвы в возрасте 23 лет, который выполнял роль курьера. На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новых схемах мошенников, связанных с установкой самозапрета на оформление кредитов.