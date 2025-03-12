Жителям Подмосковья рассказали о новых схемах мошенников с самозапретом на кредит
В Мингосуправления Подмосковья рассказали о мошенничестве с запретом на кредит
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Мошенники разработали новую схему обмана граждан с самозапретом на кредиты, в ходе которой они звонят от лица сотрудников госуслуг, бюро кредитных историй или службы поддержки банков. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Они сообщают жертве, что запрет был установлен неправильно, и отправляют ссылку якобы для исправления ошибки. На самом деле такая ссылка является фишинговой», — говорится в сообщении.
При переходе по ссылке пользователи могут попасть на фальшивый сайт портала госуслуг или загрузить на устройство вирус, что позволит аферистам заполучить их личные данные. Для защиты от подобных схем обмана в ведомстве призвали граждан ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.