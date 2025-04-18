В Егорьевске задержали пассажира такси, подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков и инспекторы ДПС ОМВД России по городскому округу Егорьевск в ходе отработки полученной оперативной информации остановили автомобиль такси возле одного из домов на улице Чехова, чтобы задержать пассажира, 31-летнего уроженца одной и стран Средней Азии, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в его ботинке полицейские обнаружили 60 свертков с порошкообразным веществом. Сам задержанный признался, что шесть аналогичных свертков он разложил в тайники на территории города, их удалось изъять.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее в Раменском полиция задержала мужчину за попытку сбыта крупной партии наркотиков.