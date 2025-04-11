В Раменском полиция мужчину задержала за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Раменское» задержали 54-летнего жителя Москвы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, в лесном массиве вблизи деревни Левино. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что при осмотре местности полицейские нашли тайник, оборудованный злоумышленником, в котором находились 13 свертков с запрещенным веществом весом около 26 кг. По словам задержанного, он занимался распространением наркотиков на протяжении полугода.

«Через мобильное приложение с ним связывался так называемый «куратор», который сообщал координаты мест закладок. Он их забирал и расфасовывал на более мелкие, после чего распространял аналогичным способом на территории Московского региона», — добавила Петрова.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Москвы выронил пакетик с наркотиком под ноги бойцу Росгвардии.