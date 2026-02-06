В Егорьевске загрязнение леса обошлось коммунальщикам в четверть миллиона рублей
Предприятие в Егорьевске оштрафовали на 250 тыс. рублей за загрязнение леса
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
Коммунальное предприятие из Егорьевска оштрафовали на 250 тыс. рублей за загрязнение государственного лесного фонда. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.
Причиной наложения штрафа стало подтопление лесной территории, вызванное утечкой из канализационного колодца, принадлежащего предприятию.
Площадь загрязненного участка составила 0,0015 га. Как установили инспекторы, инцидент произошел из-за халатного отношения сотрудников и отсутствия контроля за соблюдением экологических норм эксплуатации сетей.
