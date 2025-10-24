В Егорьевске завершат капремонт дошкольного отделения первой школы

Во втором микрорайоне Егорьевска завершается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы №1, работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Представитель подрядчика Дмитрий Егоров уточнил, что на объекте работают 34 человека – они собирают мебель и обустраивают уличные площадки. Ремонт планируют закончить к 1 ноября.

Заместитель директора школы Елена Рязанова уточнила, что детский сад рассчитан на 166 детей. Для них обустроили хореографический класс с зеркалами и станком, обновили пищеблок, фасад, заменили все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.