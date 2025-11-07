В Электрогорске почти завершили капремонт Центра допобразования «Истоки»

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Здание площадью 841,7 кв. м построили в 1971 году. В нем уже провели фасадные работы, заменили инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Рабочие ведут внутреннюю отделку помещений, устройство входной группы и не только. Завершить ремонт планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.