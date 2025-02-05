В Электрогорске стартовал капремонт Центра дополнительного образования «Истоки»

В Электрогорске Павлово-Посадского округа начался капитальный ремонт Центра дополнительного образования «Истоки», расположенного на улице Калинина, д. 25а, подрядчик ООО «СтройМонтаж» приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Площадь здания составляет 841,7 кв. м, его построили в 1971 году. Строителям предстоит обновить фасад здания. заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и другие работы. Завершить все работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.