В Электростали ликвидировали лесной пожар

Во вторник, 23 сентября, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один пожар, он произошел во Фрязинском участковом лесничестве в 4 км от деревни Степаново городского округа Электросталь. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Очаг возгорания обнаружили сотрудники лесной охраны Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» при наземном патрулировании. Возгорание ликвидировали семь человек из лесопожарных формирований и три единицы техники, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.