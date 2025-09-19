В Электростали ликвидировали лесной пожар

В четверг, 18 сентября, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один пожар, он произошел во Фрязинском участковом лесничестве в 1 км от поселка городского типа Фрязево городского округа Электросталь. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Очаг возгорания обнаружили сотрудники лесной охраны Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» при проведении наземного патрулирования, пожар ликвидировали пять человек личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности, подозреваемые в поджоге устанавливаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.