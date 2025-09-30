В Электростали потушили лесной пожар

В понедельник, 29 сентября, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один лесной пожар, он произошел во Фрязевском участковом лесничестве в 3 км от деревни Есино городского округа Электросталь. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Очаг возгорания выявила лесная охрана Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» при наземном патрулировании, пожар ликвидировали шесть человек личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами, подозреваемые в поджоге устанавливаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.