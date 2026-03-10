В Электростали прокуратура проконтролирует расследование дела об убийстве двоих мужчин

Городская прокуратура Электростали проконтролирует расследование уголовного дела о двойном убийстве. Преступление было совершено в поселке Всеволодово, сообщает прокуратура Московской области.

Вечером 3 марта в квартире дома в Центральном микрорайоне нашли тела двоих мужчин 1969 года рождения. Были выявлены множественные колото-резаные ранения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении убийства задержали местную жительницу в возрасте 48 лет. Женщина была арестована. Свою вину в совершении преступления она полностью признала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии областной прокуратуры.