В Электростали участники СВО посетили производство мебели для ванных комнат

В Электростали участники СВО посетили местное мебельное производство. Экскурсия была организована в рамках программы «Промышленный туризм», передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, участники спецоперации посетили завод «МебельВанн», который производит мебель для ванных. Им представили все производственные процессы и оборудование, рассказали о доступных вакансиях.

Экскурсия стала третьей в муниципалитете. До этого участникам СВО представили работу предприятий «Русинокс» и «Терминус».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Коломенский завод.