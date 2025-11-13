В Электростали участники СВО посетили производство мебели для ванных комнат
Для участников СВО провели экскурсию на предприятии Электростали
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
В Электростали участники СВО посетили местное мебельное производство. Экскурсия была организована в рамках программы «Промышленный туризм», передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, участники спецоперации посетили завод «МебельВанн», который производит мебель для ванных. Им представили все производственные процессы и оборудование, рассказали о доступных вакансиях.
Экскурсия стала третьей в муниципалитете. До этого участникам СВО представили работу предприятий «Русинокс» и «Терминус».
