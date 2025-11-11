Воробьев и Патрушев посетили Коломенский завод

Коломенский завод, где производят широкий спектр дизельных, газодизельных и газопоршневых силовых установок для магистральных тепловозов, морских кораблей, судов и так далее, к 2028 году планирует нарастить производственные мощности с 500 до 750 двигателей ежегодно. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с помощником президента – председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым осмотрели производство.

«В России большой спрос на дизельные двигатели, и он продолжает увеличиваться с каждым годом. Коломенский завод является ключевым производителем среднеоборотных дизельных двигателей для кораблей». Для выполнения стоящих перед судостроительной отраслью масштабных задач необходимо безотлагательно решить проблемы дизелестроения», — отметил Патрушев.

Участники рабочей поездки осмотрели работу механического цеха, цеха топливных систем завода, сборочное производство и центр приемо-сдаточных испытаний дизелей.

«Коломенский завод – предприятие с очень богатой историей, наполненное героизмом тех, кто трудился здесь, особенно в годы Великой Отечественной войны. Предприятие работает ритмично, является градообразующим. А новые производственные возможности позволят привлекать молодых специалистов для работы на современных станках и оборудовании», — подчеркнул Воробьев.

Завод является единственным в России производителем магистральных пассажирских тепловозов и электровозов постоянного тока, а также занимает более половины рынка среднеоборотных дизельных двигателей СНГ. Он входит в состав Трансмашхолдинга, там реализуют один из ключевых мегапроектов Минпромторга и Правительства России. Среди ключевых заказчиков – РЖД, «БелАЗ» и «Объединенная судостроительная корпорация».

Предприятие развивает производственную базу изготовления ключевых компонентов двигателей, с 2023 по 2027 год на модернизацию производства, локализацию ключевых компонентов дизелей, агрегатов и создание новых модификаций двигателей планируется направить около 26 млрд рублей (с привлечением собственных средств, а также при поддержке Фонда развития промышленности).

Подготовкой кадров для завода занимаются областные образовательные учреждения, в том числе колледж «Коломна». В рамках федеральной программы «Профессионалитет» для студентов на предприятии открыли учебно-производственный участок. Воробьев выразил надежду, что программа дополнительного строительства жилья позитивно скажется на привлечении молодых кадров. Он добавил, что в ближайшие два года планируется реализовать большие планы в части благоустройства, развития округа.

Отметим, что Коломенский завод награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, 15 работников предприятия стали Героями Советского Союза за боевые подвиги. Участники встречи посетили музей завода, основанный в 1863 году, а также возложили цветы к Вечному огню мемориала «Памяти павших будьте достойны».

