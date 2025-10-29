В Электростали врачи удалили у пациентки 20-сантиметровую опухоль яичника

Минздрав: 20-сантиметровую опухоль яичника удалили у пациентки в Электростали

Официально

Фото: [Электростальская больница]

В Электростали в ходе диспансеризации у 76-летней женщины выявили гигантскую кисту правого яичника диаметром около 20 см, женщину направили в гинекологическое отделение для операции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий уточнил, что кисту удалили малоинвазивным методом — через три небольших прокола по 2 см.

«Несмотря на сложность случая и необходимость работы в условиях ограниченного доступа, нам удалось удалить кисту за менее чем 30 минут», — добавил он.

Гистология показала, что опухоль была доброкачественной, после лечения пациентку выписали из стационара на третьи сутки в удовлетворительном состоянии. Ей предстоит пройти амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о доходах врачей в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области