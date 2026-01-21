В Электростали взяли под стражу молодого человека, обвиняемого в убийстве в результате драки

В Электростали с учетом позиции прокуратуры города взяли под стражу 19-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве 18-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Обвиняемый частично признал вину в преступлении. По данным ведомства, вечером 18 января 2026 года в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с 19-летним пассажиром на почве внезапно возникшей личной неприязни. Они вышли на остановке общественного транспорта на улице Мира, где конфликт перерос в драку. В результате 19-летний молодой человек ударил ножом в область шеи и туловища пострадавшего. Тому оказали медицинскую помощь, однако, от полученных травм он скончался.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.