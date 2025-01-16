В этом году искусственное лесовосстановление в Подмосковье проведут на площади 300 га

В этом году искусственное лесовосстановление в Подмосковье планируется провести на площади 300 га, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. Деревья высадят на участках, где до этого прошли сплошные санитарные рубки.

Работы проведут в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Для этого почву подготовят способом нарезки борозд для высаживания сеянцев 1-3 лет.

Использоваться будут сеянцы с закрытой корневой системой высотой от 8 см и сеянцы с открытой корневой системой высотой от 12 см. Ожидается, что молодой лес на местах посадок появится уже через семь лет.

Также деревья будут высаживать в рамках экологических акций «Сад памяти» и «Сохраним лес».