В этом году в Подмосковье на нацпроекты выделили около 155 миллиардов рублей

В текущем году в Подмосковье на реализацию нацпроектов было направлено порядка 155 миллиардов рублей, передает Министерство экономики и финансов Московской области.

В ведомстве отметили, что из указанной суммы 28 миллиардов рублей — это федеральные средства.

В этом году в области реализуют 47 региональных проектов, которые направлены на достижение показателей тринадцати нацпроектов.

Наибольший объем средств направлен на нацпроекты «Безопасные качественные дороги» (34 миллиарда рублей), «Здравоохранение» (31 миллиард рублей) и «Образование» (30 миллиардов рублей).

Расходы на реализацию нацпроектов по состоянию на начало октября составили 89 миллиардов рублей.