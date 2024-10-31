В этом году в Подмосковье на нацпроекты выделили около 155 миллиардов рублей
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В текущем году в Подмосковье на реализацию нацпроектов было направлено порядка 155 миллиардов рублей, передает Министерство экономики и финансов Московской области.
В ведомстве отметили, что из указанной суммы 28 миллиардов рублей — это федеральные средства.
В этом году в области реализуют 47 региональных проектов, которые направлены на достижение показателей тринадцати нацпроектов.
Наибольший объем средств направлен на нацпроекты «Безопасные качественные дороги» (34 миллиарда рублей), «Здравоохранение» (31 миллиард рублей) и «Образование» (30 миллиардов рублей).
Расходы на реализацию нацпроектов по состоянию на начало октября составили 89 миллиардов рублей.