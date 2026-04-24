В гастрономический гид России включили четыре фермы в Подмосковье

Четыре подмосковные фермы включили в гастрономический гид России, который был создан в рамках совместного проекта РБК и Россельхозбанка. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На интерактивную карту нанесли ферму «Коза Ностра» в Талдоме, винодельню Elpa Winery в Краснознаменске, сыроварню КФХ «Свободный труд» в Дмитрове и «ЭкоДеревушку» в Коломне.

На ферме «Коза Ностра» можно увидеть коз англо-нубийской и зааненской пород, на винодельне — ознакомиться с процессом создания вина, на сыроварне — попробовать и приобрести свежую молочную продукцию, в «ЭкоДеревушке» — посетить зоопарк с экзотическими животными и насекомыми.

