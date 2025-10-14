В гимназии им. Подольских курсантов открыли выставку в честь патриарха Тихона

Выставка, посвященная патриарху Тихону, открылась в Подольске в гимназии имени Подольских курсантов. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

До этого в Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что в области 14 храмам Московского патриархата РПЦ передали землю в безвозмездное пользование.

Выставка «Кто ны разлучит от любве Божия» знакомит с жизнью святого патриарха Тихона. В экспозиции представлены фотографии и стенды с информацией.

В ходе духовно-просветительской встречи в день открытия выставки клирик храма Сергия священномученика иерей Павел Шемин благословил всех присутствующих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с днем рождения митрополита Ювеналия.