В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о правилах безопасности на горках

«Внешне ровный снежный склон может скрывать пни, камни, строительный мусор или обледеневшие бугры. Нередко траектория спуска выходит прямо на проезжую часть, заборы, деревья или водоемы, где человек рискует провалиться под лед. Кроме того, на популярных склонах образуется плотный ледяной накат, на котором сложно затормозить или изменить направление движения, что грозит столкновением с препятствием и травмой», — рассказал первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.