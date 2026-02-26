В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о правилах безопасности на горках
Жителям Подмосковья напомнили об опасности необорудованных горок
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона об опасности необорудованных и стихийных горок. Катаясь с них, можно получить серьезную травму.
«Внешне ровный снежный склон может скрывать пни, камни, строительный мусор или обледеневшие бугры. Нередко траектория спуска выходит прямо на проезжую часть, заборы, деревья или водоемы, где человек рискует провалиться под лед. Кроме того, на популярных склонах образуется плотный ледяной накат, на котором сложно затормозить или изменить направление движения, что грозит столкновением с препятствием и травмой», — рассказал первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.
Он призвал родителей проверять склоны горок и выбирать только специально оборудованные площадки.
Также, подчеркнул Плевако, важно выбрать подходящее средство для катания. Самодельные приспособления лучше не использовать.
