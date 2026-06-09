До +31 градуса и кратковременный дождь: погода в Московском регионе 9 июня

Гидрометцентр опубликовал на своем сайте прогноз погоды на вторник, 9 июня, для Москвы и Московской области. Согласно данным синоптиков, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь.

В Москве, по информации ведомства, дневная температура воздуха составит от +29 до +31 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов.

В Московской области, добавили специалисты, днем будет от +26 до +31 градуса, а в ночные часы температура может снизиться до +11 градусов.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет дуть с юга. Его скорость ожидается в пределах 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 746–747 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье до четверга жара до +32, затем дожди и грозы. «Подмосковье сегодня»