Россияне все чаще выбирают онлайн-покупки одежды после примерки в магазинах

Россияне все чаще используют обычные магазины одежды для выбора и примерки товаров, а окончательную покупку совершают через интернет. К такому выводу пришли аналитики ЮMoney и исследовательского центра «Чек Индекс» (с результатами ознакомилась « Газета.Ru »), изучившие потребительские предпочтения на рынке fashion-ритейла.

Согласно результатам исследования, спрос на пляжную одежду, товары для спорта и отпусков в онлайн-каналах увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом средний чек сохранился на уровне около 11,4 тыс. рублей.

В традиционной рознице динамика оказалась менее позитивной. Наиболее заметное снижение продаж зафиксировано в сегменте купальников, солнцезащитных очков, летних платьев, юбок и женской обуви. Исключением стали шорты, спрос на которые в физических магазинах продемонстрировал рост. Также сократились покупки мужских джинсов и рубашек.

Эксперты связывают тенденцию с изменением потребительского поведения. По их оценке, покупатели все чаще посещают магазины для оценки качества ткани и подбора размера, а затем оформляют заказ в интернете, где можно воспользоваться скидками, промокодами и программами кешбэка.

Общая статистика онлайн-продаж подтверждает этот тренд. Количество покупок женской одежды, обуви и аксессуаров выросло на 11%, тогда как средний чек снизился до 10 тыс. рублей. Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте семейной одежды, где число заказов увеличилось на 11%, а средняя сумма покупки сократилась на 17%.

Аналитики отмечают, что снижение среднего чека может быть связано с высокой конкуренцией между отечественными брендами и маркетплейсами, которые активно борются за внимание покупателей.

Наиболее впечатляющий рост показала категория детской одежды. Количество онлайн-заказов увеличилось на 35%, оборот вырос на 47%, а средний чек достиг 6,2 тыс. рублей. Специалисты объясняют такую динамику сезонными факторами, включая окончание учебного года, подготовку к выпускным мероприятиям и летним поездкам. Кроме того, сегмент остается одним из самых устойчивых благодаря успешному развитию российских производителей и замещению ушедших зарубежных брендов.

Ранее сообщалось, что мужчины скрывают рост из-за влияния на карьеру и отношения.