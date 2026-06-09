Ozon может открыть собственную сеть аптек

Маркетплейс Ozon рассматривает возможность выхода на рынок офлайн- и онлайн-торговли лекарствами, сообщили « Известиям » партнер площадки и источник, знакомый с обсуждением. По словам одного из собеседников, компания обсуждала с потенциальными подрядчиками разработку концепции аптечного пункта — как в формате собственных точек, так и по франчайзинговой модели.

В конце марта 2026 года Ozon подал заявки на регистрацию брендов «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека» в Роспатент. Они охватывают классы, связанные с розничной и оптовой продажей лекарств, доставкой препаратов и оказанием аптечных услуг. Представитель компании пояснил, что заявки связаны с запуском доставки безрецептурных препаратов. Лекарства планируется хранить на специализированных складах, работающих по модели дарксторов, откуда курьеры будут доставлять заказы. Товары допустят к продаже только после проверки фармацевтических лицензий и необходимых разрешений. По итогам пилотного проекта компания примет решение о масштабировании, включая возможность выдачи заказов в пунктах выдачи.

Эксперты называют интерес непрофильных игроков к аптечному сегменту устойчивым трендом. По оценке DSM Group, в первом квартале 2026 года доля онлайн-продаж лекарств достигла 16,8%, а по данным RNC Pharma — более 28%.

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