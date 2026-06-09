В ОП РФ предложили поддерживать молодоженов для роста числа браков

Государственная поддержка молодоженов могла бы способствовать увеличению числа браков в России. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, организация свадебного торжества нередко становится серьезным финансовым испытанием для молодых людей. Некоторые пары вынуждены оформлять кредиты, чтобы покрыть расходы на праздник, что создает дополнительную нагрузку на семейный бюджет уже на старте совместной жизни.

Рыбальченко отметил, что в ряде регионов уже действуют программы поддержки отдельных категорий будущих супругов. В частности, помощь предоставляется выпускникам детских домов и молодым людям, не располагающим достаточными средствами для проведения свадьбы. По мнению эксперта, подобные инициативы заслуживают более широкого распространения.

Кроме того, представитель Общественной палаты обратил внимание на сокращение количества площадок для торжественной регистрации браков в небольших городах. Он выразил мнение, что процесс закрытия дворцов и залов бракосочетания, связанный с цифровизацией услуг ЗАГСов и развитием многофункциональных центров, следует остановить.

По словам Рыбальченко, органы ЗАГС традиционно выполняют не только административные функции, но и играют важную роль в сохранении семейных традиций, оставаясь символом начала новой семейной жизни.

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