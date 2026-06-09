Гастроэнтеролог развеял миф о «бесполезных» кашах

Деление каш на «полезные» и «бесполезные» не имеет под собой научных оснований. Об этом « Газете.Ru » рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков, отметив, что каждая крупа обладает собственными питательными особенностями и может занимать место в сбалансированном рационе.

По словам специалиста, универсально вредных круп не существует. Выбор конкретного продукта зависит от индивидуальных потребностей организма, особенностей питания и целей человека. При этом крупы остаются важной частью растительного рациона, который, согласно современным рекомендациям, должен быть максимально разнообразным.

Эксперт пояснил, что разные виды круп отличаются содержанием белка, углеводов и пищевых волокон. Наиболее богаты белком, как правило, овсянка, гречка и киноа. Кроме того, они обычно хорошо усваиваются и редко вызывают дискомфорт со стороны пищеварительной системы.

Рис и манка считаются более мягкими для желудочно-кишечного тракта. Специалист отметил, что распространенное мнение о вреде белого риса является преувеличением. Несмотря на высокое содержание углеводов и сравнительно небольшое количество белка, этот продукт остается полноценной частью рациона.

По содержанию клетчатки лидируют овсяная крупа, булгур и гречка. Также они являются источниками железа и магния. Перловка, по оценке врача, близка к овсянке по своим питательным свойствам.

Симаков подчеркнул, что оценивать пользу крупы отдельно от всего рациона некорректно. Если организму требуется больше энергии, подойдет рис, а при необходимости увеличить потребление клетчатки стоит обратить внимание на гречку или перловку. Кроме того, после приготовления большинство полезных веществ в крупах сохраняется.

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