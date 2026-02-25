В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о правилах безопасности в условиях снегопада

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям Подмосковья о правилах безопасности, которые следует соблюдать в условиях снегопада.

По словам первого замначальника ведомства Анатолия Плевако, видимость на дорогах в снегопад резко ухудшается. В такое время лучше отказаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, важно соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не превышать скорость.

«Старайтесь смотреть на дорогу как можно дальше вперед, чтобы спрогнозировать ситуацию заранее, избегайте накатанной колеи – в ней снег спрессован в лед, выбраться оттуда сложнее. Никогда не паркуйтесь и не останавливайтесь под рекламными щитами, линиями электропередач и старыми деревьями, ведь под тяжестью снега они могут рухнуть прямо на машину», - сказал он.

Пешеходам следует использовать светоотражающие элементы и пересекать проезжую часть исключительно в установленных для этого местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после первого циклона в январе в регионе вывезли рекордные объемы снега.