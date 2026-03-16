В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям о правилах безопасности вблизи водоемов и призвали их не выходить на лед в весенний период.

Специалисты 234-й и 298-й ПСЧ, а также поисково-спасательного поста 278-й ПСЧ провели профилактические рейды на водоемах в Можайске, Шаховской и Наро-Фоминске.

Спасатели напомнили, что весной лед быстро тает и становится рыхлым и пористым. В нем часто образуются полыньи — в особенности вдоль береговой линии и в местах теплых стоков.

«Особое внимание следует уделить детской безопасности: не разрешать детям играть возле водоемов и ни в коем случае не оставлять одних без присмотра», — подчеркнул замначальника территориального управления № 2 Андрей Образцов.

