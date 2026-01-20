В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали об опасности неоднородного льда на водоемах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей об опасности неоднородного льда на водных объектах региона. Так, спасатели провели ряд профилактических рейдов на водоемах области.

В ведомстве напомнили, что лед нарастает с разной скоростью и может иметь разную толщину. Визуально ровная поверхность может скрывать крайне опасные участки.

«Спасатели уточнили, что, выходя на лед, необходимо постоянно проверять прочность пешней или крепкой палкой. Если после удара появляется вода или слышен треск, нужно немедленно возвращаться к берегу тем же путем скользящими шагами, не отрывая ног ото льда», — подчеркнул замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Категорически запрещено выходить на лед в темное время суток, в условиях плохой видимости и в состоянии опьянения.

