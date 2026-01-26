В Главгосстройнадзоре Подмосковья призвали строителей к осторожности в условиях метели и снегопада

В Главном управлении государственного строительного надзора Московской области призвали строителей быть предельно осторожными во время работы в условиях снегопада и метели.

«Резка арматуры, сварка каркасов, раскрой материалов, сборка опалубки, приготовление растворов — должны производиться внутри отапливаемых бытовок, мастерских или на уже закрытых этажах здания», — подчеркнули в ведомстве.

В управлении отметили, что в условиях метели следует сконцентрироваться на внутренних работах. При этом важно помнить о своевременной уборке снега с территории строительной площадки.

В условиях сильного ветра — при порывах 15 м/с — рекомендуется на время остановить работы на высоте, установку строительных конструкций и крупных объектов, работы на наружных лесах и крышах, установку окон, крановые работы и другие работы, проведение которых может быть особенно опасно при сильном ветре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области проводили уборку после мощного снегопада, обрушившегося на регион в начале года.