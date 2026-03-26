В ГУ МЧС России по Подмосковью рассказали, ка регион подготовился к половодью и пожароопасному сезону

В ГУ МЧС России по Московской области в рамках пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» рассказали, как регион подготовился к весеннему половодью и пожароопасному сезону. Участниками мероприятия стали замначальника ведомства Артем Иваницкий, а также главный государственный инспектор по пожарному надзору региона Александр Медведев.

По словам Иваницкого, в этом году половодье ожидается выше нормы: вероятно подтопление участков в 106 населенных пунктах в 28 округах. В целях минимизации воздействия паводка в округах провели ряд профилактических мероприятий, в том числе работы по подрыву льда, установка водоналивных дамб и насосных станций.

Была создана группировка сил и средств МОСЧС в количестве более 24 тыс. человек, 7 тыс. единиц техники, 325 плавсредств и 14 единиц авиатехники. На случай эвакуации жителей в округах спланировали 79 пунктов временного размещения, которые рассчитаны более чем на 18 тыс. человек.

Также ранее была проведена проверка региональной системы оповещения, проводятся работы по очистке дренажных и водоотводных канав и колодцев, мониторинг паводковой обстановки и уровня воды, мероприятия по чернению и распиловке льда.

Медведев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону. Он отметил, что особое внимание уделят территориям, которые расположены вблизи лесов. Это 738 населенных пунктов, 900 СНТ, 40 детских лагерей.

Проверки будут проходить в трех основных форматах: выездные проверки соблюдения требований пожарной безопасности, обследование объектов социальной инфраструктуры и энергетики, совместные рейды с органами лесного контроля, полицией и администрациями округов. Ежедневно в рейдах задействованы более 1 тыс. человек.

«Наша главная цель здесь — пресечение палов сухой травы и контроль за очисткой территорий от горючего мусора», — подчеркнул он.

В 2025 году в Подмосковье зафиксировали более 2,4 тыс. случаев горения сухой травы на общей площади 423,4 тыс. кв. м. При этом не допустили ни одного случая перехода огня на имущество граждан. За сезон за нарушение правил пожарной безопасности был составлен 901 протокол и выписаны штрафы более чем на 22 млн рублей.

«Мы вышли с предложением в Правительство области ввести особый противопожарный режим с 20 апреля. Окончательное решение будет принято с учетом фактической погодной обстановки», — добавил Медведев.

К сезону подготовили общую группировку сил и средств, в составе которой свыше 51 тыс. человек, более 3 тыс. единиц спецтехники. В том числе от МЧС России — 1,7 тыс. человек и 469 единиц техники. Для авиаподдержки могут быть привлечены 52 воздушных судна и беспилотники. Также возможно привлечение сил городского хозяйства Москвы, техники Мосавтодора и трех пожарных поездов.

