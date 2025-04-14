В Химках депутат встретился со школьницей из Уфы, которая известна исполнением песен для участников СВО

Депутат Совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов встретился с 10-летней школьницей из Уфы Полиной Дудко, которая стала известна благодаря чтению стихов и исполнению патриотических песен для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Вручил девочке депутатскую благодарность, подписал свои книги о „Миссии добра“, а также передал два вестника Кременской и Лисичанска», — сказал Артур Каримов.

В сообщении уточнили, что девочка занимается созданием своего сборника стихотворений, собирает гуманитарную помощь и лично посещает участников СВО, которые проходят лечение в госпиталях. Помимо этого, она открыла центр по плетению маскировочных сетей. Подмосковный депутат поблагодарил школьницу за поддержку героев СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.