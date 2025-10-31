В Химках депутаты проверили ход капремонта детского сада «Петушок»
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов проверили ход проведения капитального ремонта детского сада «Петушок» в Сходне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство строительного комплекса Московской области.
«Обновление этого детсада является знаковым и, без преувеличения, историческим моментом для всех нас. Проектные решения обсуждаются с жителями и педагогами, чтобы создать максимально комфортные условия для детей», – отметил Малиновский.
Строителям предстоит заменить кровлю, утеплить фасад, обновить вентиляцию, провести перепланировку внутренних помещений и не только. На прилегающей территории обустроят детские площадки. Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.
