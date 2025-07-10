В Химках для сотрудников предприятия организовали патриотическую лекцию

В Химках на базе предприятия организовали патриотическое мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках встречи участников познакомили с историей святых Петра и Февронии Муромских, чей супружеский союз стал символом преданности, любви и семейного благополучия, а также подчеркнули необходимость оказания всесторонней поддержки и помощи участникам специальной военной операции и их семьям. К мероприятию присоединилась депутат Химок Татьяна Кавторева.

«День семьи, любви и верности — прекрасный повод вспомнить о вечных ценностях, о важности крепких семейных уз и о духовных основах нашего общества. Поздравляю всех с праздником и желаю мира, добра и благополучия каждой семье!» — сказала депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.