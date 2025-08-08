В Химках для участников СВО собрали более 350 кг гуманитарной помощи
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках жители города, предприниматели, общественные деятели и депутаты, в том числе Валентин Герасимов, Алексей Федоров и Надежда Смирнова, собрали для участников специальной военной операции и жителей приграничных районов более 350 кг гуманитарной помощи, сбор проходит в рамках акции «Доброе дело» до 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«18 августа вся собранная гуманитарная помощь будет доставлена в распределительный центр в Одинцово. Сбор продолжается. Каждый может принять участие и принести помощь в пункт приема», — сказала Смирнова.
Основной пункт расположен по адресу: ул. 9 Мая, д. 18Б, он работает с 9:00 до 18:00 (Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья»). Желающие могут принести медикаменты, теплую одежду и обувь, средства личной гигиены, продукты длительного хранения, снаряжение, предметы быта, а также школьные принадлежности.
