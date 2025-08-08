В Химках для участников СВО собрали более 350 кг гуманитарной помощи

В Химках жители города, предприниматели, общественные деятели и депутаты, в том числе Валентин Герасимов, Алексей Федоров и Надежда Смирнова, собрали для участников специальной военной операции и жителей приграничных районов более 350 кг гуманитарной помощи, сбор проходит в рамках акции «Доброе дело» до 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.