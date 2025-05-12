В Химках к 80-летию Победы организовали тематическую квест-игру «Никто не забыт. Ничто не забыто»

В Химках на базе выставочного комплекса «Артишок» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне организовали тематическую квест-игру «Никто не забыт. Ничто не забыто», участниками которой стали ученики школы «Наследие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Командам предстояло разгадать ребусы, зашифрованные в экспозициях по всему выставочному комплексу. Кроме того, им рассказали о сражениях Великой Отечественной войны, подвигах советских солдат и не только. Всем участникам вручили памятные подарки и сладкие призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.