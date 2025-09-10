В Химках ко Дню города откроют фотовыставку «Семья героя»
В Химках в выставочном комплексе «Артишок» ко Дню города состоится торжественное открытие выставки «Семья героя», на которой представят 43 портрета семей участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Открытие экспозиции состоится в среду, 10 сентября, в 16:00, вход свободный. Посетить ее можно будет до 1 ноября.
«Фотовыставка рассказывает о матерях, женах и детях участников специальной военной операции, а также о близких погибших бойцов. Зрители смогут узнать истории семей, жизнь которых навсегда изменилась с началом СВО», — говорится в сообщении.
Проект предложили реализовать семьи военных, их идею помог воплотить штаб Комитета семей воинов Отечества в Химках. Автором фотографий стала химчанка Карина Лактина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
