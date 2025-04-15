В Химках ко Дню освобождения узников концлагерей провели патриотическое мероприятие
Мероприятие ко Дню освобождения узников концлагерей прошло в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках на базе Умной библиотеки провели патриотическое мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Этот памятный день стал символом скорби, мужества и стойкости миллионов людей, прошедших через нечеловеческие испытания, и напоминанием о цене, которую человечество заплатило за свободу и мир», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.
В рамках встречи участникам рассказали о событиях Второй мировой войны. Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках. Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что ее цель — объединение разных поколений вокруг общих ценностей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.