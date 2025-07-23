В Химках ко Дню защитников неба Москвы организовали музыкальный вечер

В Химках в Сходненской детской школе искусств прошел музыкальный вечер, посвященный Дню защитников неба Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В пресс-службе напомнили, что для жителей округа в рамках программы «Успех V единстве поколений» проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только.

В рамках этой встречи посетителям рассказали о летчиках, которые сражались за страну в разные времена. Кроме того, воспитанники школы исполнили песни и стихи о мире, мужестве и памяти. Среди участников мероприятия также оказались председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальный депутат Руслан Шаипов и член Ассоциации СВО Антон Зенькович.

«Мы говорим о защитниках неба не только как о героях. Это люди, у которых были семьи, мечты, жизнь. Именно они защищали будущее нашей страны. И сегодня необходимо сохранить этот подвиг», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.