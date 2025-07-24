В Химках «Молодая гвардия» сплетет сети для участников СВО

В Химках «Молодая гвардия» сплетет маскировочные сети для военных, которые находятся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Отрадно видеть, как молодое поколение химчан со школьной скамьи осознать важность патриотизма и долга перед Отечеством. Ребята вносят свой вклад в приближение нашей общей Победы», — сказала депутат от «Химок» Татьяна Кавторева.

В школах округа планируют поставить оборудование для плетения маскировочных сетей — специальные рамки, чтобы учащиеся, педагоги и родители могли присоединиться к помощи. В пресс-службе добавили, что местные жители регулярно собирают гуманитарный груз, с начала СВО для военных было передано более 500 тонн помощи. Кроме того, жители посещают мастер-классы по плетению маскировочных сетей, школьники – пишут письма со словами поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.