В Химках на 35% завершили капремонт гимназии

На улице Тюкова, 8, микрорайона Сходня в городском округе Химки продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23, подрядчик ведет общестроительные и отделочные работы, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций - стройготовность объекта превысила 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдет в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года. В школе проведут фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования и не только.

