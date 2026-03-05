В Химках на четверть завершили капремонт гимназии

В микрорайоне Сходня городского округа Химки продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23, где обучаются школьники с первого по восьмой класс, стройготовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет областного бюджета, в них задействованы 56 рабочих и две единицы техники. Они выполняют устройство кладки стен, монтаж оконных блоков, штукатурные и другие работы.

Площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, проведут ремонт и гидроизоляцию кровли, полную замену коммуникаций, мебели для классов, коридоров и зон отдыха и не только. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.