В Химках на территории ФОКа «Юбилейный» организовали сдачу норм ГТО

Жители Химок сдали нормы ГТО в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный», в мероприятии приняли участие юные спортсмены и их родители. Об этом сообщили в администрации округа.

Помимо этого, для участников организовали образовательную лекцию, приуроченную ко Дню единения народов Белоруссии и России.

«Подобные мероприятия наглядно демонстрируют, как спорт объединяет поколения. Когда дети и родители вместе сдают нормативы ГТО, когда мы вспоминаем общие исторические вехи с братской Республикой Беларусь — это и есть тот фундамент, на котором строится настоящее патриотическое воспитание», — сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

В рамках мероприятия для жителей также провели беседу, в рамках которой им рассказали о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Муниципальный депутат Глеб Демченко напомнил, что патриотические мероприятия являются частью городской жизни в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.