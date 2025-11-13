В Химках начали капитально ремонтировать основное здание гимназии № 23
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Химках начали капитально ремонтировать основное здание гимназии № 23 на улице Тюкова. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Здание будет отремонтировано по госпрограмме за счет областного бюджета. Подрядчик уже приступил к демонтажу конструкций.
В рамках ремонта в здании проведут фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, замену инженерных сетей и сантехники.
Завершение работ запланировано на следующий год. Так, учреждение отремонтируют к 1 сентября.
