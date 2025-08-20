В Химках начали обустраивать экотропу в парке Толстого

В Химках начались работы по созданию экотропы в парке Толстого. Ее протяженность составит 134 м, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В этом году в регионе благоустроят 14 пешеходных зон, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Тропа будет начинаться в верхней части парка и вести вниз к реке. Во время прогулки по оборудованному маршруту можно будет любоваться видом на набережную канала имени Москвы.

Возле тропы обустроят площадку с качелями, гамаками и стульями. Также создадут отдельное место отдыха у воды.

Основой конструкции станет железный каркас, а верхнее покрытие будет выполнено из дерева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых территорий в регионе.