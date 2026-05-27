Жителям Подмосковья рассказали, как передать данные о количестве жильцов без визита в МосОблЕИРЦ

Жителям Подмосковья рассказали, как передать данные о количестве жильцов в расчетный центр без визита в МосОблЕИРЦ. Сделать это можно в личном кабинете.

Так, нужно войти в личный кабинет на сайте центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Далее следует открыть раздел «Отправить обращение», затем «Актуализация профиля клиента» и «Изменение данных субъекта». После этого потребуется заполнить заявку, прикрепив фотографии соответствующих документов. Это паспорт собственника и справка о зарегистрированных гражданах.

Жителям напомнили, что если плата за ЖКУ рассчитывается исходя из нормативов, то учитывается число проживающих в помещении. Также количество жильцов учитывается при перерасчетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по переводу муниципальных соцуслуг в цифру.