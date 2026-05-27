Завершается строительство нового корпуса лицея в Бронницах: готовность более 87%

В Бронницах завершается строительство нового корпуса городского лицея на улице Льва Толстого, степень готовности которого превышает 87%. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Данный проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Новый корпус предусмотрен для 100 учащихся и занимает площадь более 4,5 тыс. кв. м.

В настоящее время на строительной площадке работают свыше 100 специалистов с использованием 5 единиц техники. Завершаются отделочные работы, включая укладку полов, электромонтаж, покраску стен, а также отделка спортивного зала и установка лифтового оборудования. На прилегающей территории продолжаются укладка асфальта, обустройство спортивных и игровых площадок, а также ограждение территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.