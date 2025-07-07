В Химках назначили заместителя главы по ЖКХ

В Химках на должность заместителя главы округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства назначили Александра Сорокина, он уже приступил к выполнению своих задач. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В пресс-службе напомнили, что в Химках в ходе подготовки к отопительному сезону создали штаб, в который вошли представители правительства Московской области, городской администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

До этого Сорокин работал заместителем главы в Солнечногорске и занимался вопросами архитектуры и градостроительства.

«Очевидно, что нужна более качественная система и подготовка к отопительному сезону. Вместе с коллегами из правительства под контролем центральных исполнительных органов государственной власти прорабатываем по всем направлениям. Главный приоритет — безопасный отопительный сезон», — отметил он.

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